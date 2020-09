Dimanche 27.9.2020

@Queer Gaies – Annecy

Queer Gaies et le RDV présentent: L’apéro coloré de la rentrée. Au programme: un blind test musical avec des cadeaux à gagner, le show de deux drag queens (Nana Déon et Chelsea Fiercee), le thème: «venir avec ton plus beau drapeau» et DJ Barth au platines jusqu’à 22h. @Le RDV, 119 route des Prés Rollier, à Sillingy. Parking gratuit, masque obligatoire pour les déplacements. Réservations au 06 35 15 32 09.