Samedi 19.9.2020

@Fri-son – Fribourg

Une grosse rave des familles, avec des performances et drags-show et un max de good and safe vibes! En vedette la Danoise Smokey et Haus of GeneVegas. Get weird, crazy or go home to sleep! Entrées limitées, prélocations chaudement recommandées sur petzi.ch