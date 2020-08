Être gay ensemble

Jeudi 24.9.2020

@Dialogai – Genève

Qu’est-ce qu’une relation amoureuse? Doit-elle être exclusive? Une relation amoureuse non affichée, peut-elle être heureuse et satisfaisante? Est-il plus satisfaisant d’être romantiquement engagé avec une ou plusieurs personnes? Nos espaces de discussion entre hommes et pour toutes personnes s’identifiant au masculin vous permettent d’acquérir des compétences pour mieux vivre l’homosexualité et préserver votre santé. En préférant la convivialité au silence, vous expérimenterez de nouvelles manières d’être et de faire pour mieux vivre vos relations, qu’elles soient amoureuses, amicales, familiales ou professionnelles.