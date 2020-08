Vendredi 4.9.2020

Pour l’été ré-inventé de la Ville de Genève, Friche Collectif et la Cie Folledeparole proposent Out & Out, une suite d’infiltrations performatives en 3 lieux et 3 temps. Deuxième épisode ce vendredi, à la place de la Navigation et au Qafé Guidoline: «On danse».

Les guirlandes de lumières multicolores, le bar guinguette de Guidoline, une scène DJ, une installation ambulante qui se balance: la place se pare pour accueillir un bal comme on n’en voit plus! La DJ Anita Kirppis le lance tout en douceur, les performers de Friche Collectif s’infiltrent entre les chansons et les bancs de la place; iels parlent, jouent et invitent à entrer dans la danse. On twiste avec Eustache Mc Queer, on se fait du bien avec le duo Dolores Kane, on ondule avec les Sœurs Burka. Les rythmes s’emballent avec Lèche-Béton et ceux afro-brésiliens d’Obaya Batucada explosent dans la nuit qui s’installe. Une dernière fois illuminée, la place retrouve petit à petit le silence et s’endort avec délices!