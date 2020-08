Jeudi 27.8.2020

@Dialogai – Genève

Troisième volet des soirées « C’est quoi ton genre à toi »: une rencontre de deux heures avec l’enivrante Frida Nipples et la créature Moon, où tu auras l’occasion d’en apprendre davantage sur leurs makeup tips, mais aussi leurs lifetips autour des identités masculines et féminines. Entrée libre et gratuite.