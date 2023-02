360° recherche: Journalistes indépendant·e·x·s

– Vous vous intéressez à l’actualité LGBTIQ+ romande, nationale et internationale? – Vous suivez les

– Vous vous intéressez à l’actualité LGBTIQ+ romande, nationale et internationale?

– Vous suivez les débats actuels autour des sexualités, du genre et du féminisme?

– Vous avez envie de faire écho à des initiatives culturelles, politiques ou sociales romandes et helvétiques?

– Vous êtes prêt·e·x·s à participer à la vie d’une petite rédaction unique en son genre?

Rejoignez l’équipe de 360°!

L’unique magazine queer romand, fondé en 1998, recherche de journalistes indépendant·e·x·s, pros ou en formation – voire débutant·e·x·s, tant que l’envie, la curiosité et la débrouillardise sont au rendez-vous.

Titre associatif, 360° dispose de petits moyens. Nous assurons néanmoins à nos contributeur·rice·x·s un défraiement, négociable en fonction des formats d’articles.

Faites-nous parvenir votre CV, quelques lignes de présentation, ainsi que d’éventuels papiers déjà publiés à l’adresse comite@360.ch