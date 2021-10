Les pépites d’octobre

Vagin Pirate est un compte Instagram lesbien romand qui s’engage à amplifier les messages des communautés marginalisées. Notre Vagin est un vagin mental, c’est un totem au féminisme queer, anti-terf et intersectionnel.

It’s Raining Them!

Mila Jam

Ok, l’automne débarque, mais avec de belles nouvelles aussi! L’artiste et activiste trans* Mila Jam nous a concocté un hit aux petits oignons avec une version queer de It’s Raining Men, It’s Raining Them. Pour celleux qui en avaient marre de ces vieux hits qui ne nous correspondaient pas, voici une nouvelle version inclusive! Ce titre est actuellement uniquement en accès sur Deezer, il y a une bonne raison là derrière, les bénéfices des streams seront reversés à l’association Gendered Intelligence. Mais pas de panique, le clip est disponible sur YouTube, on monte le son et on se déhanche sur ce son disco 2.0!

Vagin Pirate sait que c’est dans les vieilles casseroles qu’on fait les meilleurs hits, et aime par-dessus tout la valeur des mots dans cette chanson!

Sunday’s Class

Habibitch – Workshop Old Way

À peine remises de nos émotions de la Geneva Pride, nous voilà embarquées dans deux heures de workshop avec la queen de la scène ballroom française, Habibitch ! Ça, c’était le lendemain de la Pride, c’était à Lausanne et proposé par le Théâtre Sévelin 36. On commence par un cours d’intro sur la scène ballroom, son histoire, ses codes et l’importance de ces lieux qui ont sauvé et sauvent encore des vies. On aborde le communautarisme, l’importance des lieux en mixité choisie et on célèbre ces espaces destinés aux personnes racisées et issues des communautés LGBTIQ+. Avec Habibitch c’est condensé, c’est percutant, elle déroule ses concepts avec la même puissance que sa danse, c’est riche et hypnotisant. Lors de ce workshop, on a pu découvrir le style «old-way», principalement composé de mouvements incisifs et rapides des bras et des jambes, eux-mêmes inspirés par les poses de magazines de mode, le breakdance ou les arts martiaux. Les mouvements doivent être précis, symétriques et forts pour leur apporter cette puissance qui caractérise le «old-way».

Vagin Pirate suggère, goooo follow Habibitch sur les réseaux, on like, on partage et on lui envoie de la force. Bien trop souvent victime de raids de fascistes, on va lâcher des cœurs et porter sa voie, sa radicalité et sa force sur nos réseaux!

Douce et acide fierté Suisse!

NVST

La scène électro locale on adore, mais encore plus depuis que NVST décolle avec elle. Cette artiste lausannoise sait rassembler les foules sur le dancefloor. Doux et acide à la fois, ses sons sauront convaincre la majorité et vous faire danser toute la nuit. Des raves, aux clubs en passant par de gros festivals européens, NVST envoie du lourd et on ne peut que vous recommander de la choper sur l’un de ses prochains sets. Elle est également membre du collectif féministe Statement, qui promeut les artistes féminines et la culture alternative.

Vagin Pirate aime la déconstruction des normes de genre dans le milieu musical et alternatif et le vent de sororité que NVST diffuse à travers ses sons et son militantisme.

À découvrir sur Soundcloud et Instagram: @nast_is_nvt

Gaymeuse!

Life is strange: True Colors

Vous ne le saviez pas encore, mais on a un petit côté geek aussi, surtout quand il s’agit de jeux vidéos où l’on peut former un couple lesbien! Le quatrième et dernier volet de la franchise d’aventures interactives Life is Strange: True Colors est sorti au mois de septembre. Dans ce nouveau chapitre, vous incarnerez le personnage d’Alex Chen, une jeune femme bisexuelle à la recherche de la vérité sur la mort de son frère. Au cours de l’aventure, vous aurez la possibilité d’établir une relation, ou non, avec l’une ou l’un de ses acolytes. Vous découvrirez ensuite que la protagoniste est dotée d’un pouvoir et perçoit au travers de couleurs les émotions de ses interlocuteurs. Le travail réalisé autour des émotions et de l’empathie est tout simplement bouleversant. Et cerise sur le gâteau, l’intrigue se passe dans une petite ville du Colorado, les décors sont à tomber et le jeu est bercé par une bande son folk spécialement créée pour le jeu par Angus et Julia Stone.

Vagin Pirate aime lorsque des thématiques sociales sont abordées à travers un jeu pour les désamorcer sans les minimiser et les longs dimanches pluvieux pour jouer des heures sans s’arrêter.

Life’s so fun!

Silk Chiffon – MUNA

Après nous avoir sorti un des albums les plus cool de 2019, le trio pop MUNA revient en 2021 avec un nouveau single, Silk Chiffon. Elles s’associent avec Phoebe Bridgers sur ce nouveau hit qui se veut un hymne queer pour les jeunes LGBTIQ+ en proie à leurs premiers émois amoureux. La music video satirique qui accompagne la chanson est un hommage au film culte But I’m a Cheerleader de Jamie Babbit, qui se moque de la pratique des thérapies de conversion.

Vagin Pirate est fan fan fan de MUNA et ne se lasse pas des chansons I Know a Place, Number One Fan et Stayaway.





Girls Can Kiss Now

Jill Gutowitz

Jill Gutowitz est une journaliste, autrice, scénariste américaine et lesbienne qui a entre autres écrit pour The New Yorker, Time, Vanity Fair, Vulture et Cosmopolitan. Cette année, elle sort son premier livre, Girls Can Kiss Now (Atria Books), une collection d’essais personnels explorant l’intersection de la queerness, des relations, de la culture pop, d’internet et de l’identité. Vagin Pirate n’a pas encore lu le livre, mais est prête à parier que ce premier essai ne décevra pas! Le style de Gutowitz est acéré, tumultueux, mais toujours on point. Les références de pop culture lesbienne qui jalonnent ses textes résonnent souvent très fort en nous.

Vagin Pirate aime suivre Gutowitz sur Twitter, où elle partage ses pensées, souvent très marrantes!

The BIG Little Simz

Sometimes I Might Be Introvert – Little Simz

Simbiatu Abisola Abiola Ajikawo, plus connue sous son nom de scène Little Simz, sort son 4e album, Sometimes I Might Be Introvert. Son génie n’étant plus à prouver, elle s’impose avec ce nouvel opus comme une des artistes britanniques contemporaines majeures. L’album est un tour de force, laissant entrevoir la vulnérabilité de Little Simz tout en prônant une émancipation sans concession dans le contexte sociétal complexe de l’Angleterre d’aujourd’hui.

Vagin Pirate aime son flow reconnaissable entre mille et se souvient de la claque qu’elle a prise lors de leur premier concert de Little Simz!





When I Met Sarah in the Bathroom

Awfultune

Awfultune, c’est Layla Eden, 22 ans, star montante de la pop lo-fi. Awfultune écrit, compose, produit et chante ses créations depuis sa chambre dans le nord de l’État de New York. Ses chansons sont douces, mélancoliques et les paroles honnêtes et sans détour. Son nouveau single Sunflower, fait partie du nouveau projet de Awfultune dans lequel chaque chanson racontera une histoire du passage à l’âge adulte de Layla et sa place au sein de la communauté LGBTIQ+ .

Vagin Pirate est en boucle sur When I Met Sarah in the Bathroom depuis des mois maintenant et n’arrive pas à s’arrêter.