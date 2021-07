Les Pépites de juillet & août

Vagin Pirate est un compte Instagram lesbien romand qui s’engage à amplifier les messages des communautés marginalisées. Notre Vagin est un vagin mental, c’est un totem au féminisme queer, anti-terf et intersectionnel.

More than a Friend

GIRLI – More than a Friend

L’artiste anglaise GIRLI est connue depuis 2016 pour ces chansons queer et féministes. Elle nous fait sautiller de bonheur avec des hits comme Has Been, Girl I Met on the Internet ou Friday Night Big Screen. Son son ricoche avec force entre de l’électro-pop bouillonnante et de gros refrains pop-punk. Elle a sorti en juin un nouveau single, More than a Friend. Une chanson sur le fait de tomber amoureuse·x d’un·e·x ami·e·x qui ne ressent pas la même chose et sur le chagrin d’être épris de quelqu’un·e qui ne ressent pas la même chose.

Vagin Pirate adore ses refrains qui restent dans la tête toute la journée et a envie de crier avec GIRLI: «Hey hey, I don’t really give a damn what they say, coz I know just who I am and Imma go and do my own thing baby!»

Mother Natch’

Pattie Gonia

Pattie Gonia est une activiste écolo et drag queen américaine qui s’investit à fond! Elle a dévoilé début juin 14 bourses d’études entièrement financées pour que de jeunes LGBTQ+ puissent participer à des camps de randonnée dans la nature sauvage de l’Utah tout en développant des compétences en leadership. Elle s’investit aussi dans l’association Brave Trails qui propose des colonies d’été pour les jeunes LGBTQ+ américain·e·x·s.

Vagin Pirate adore voir Pattie se balader en montagne en talons compensés de 15 cm, ses looks créés entièrement avec des matières et objets recyclés, et se réjouit de voir plus de personnes queer se réapproprier et apprécier les espaces naturels.





Sk8er girls!

Betty – Saison 2

La deuxième saison de cette série vient de débarquer sur OCS. Betty suit le parcours de cinq jeunes femmes qui n’hésitent pas à faire leur place dans le milieu du skate à New York. La trame de cette saison se déroule en plein Covid et nous montre à quel point le skate est une échappatoire essentielle durant cette pandémie. Nous y retrouvons nos héroïnes favorites et leurs histoires de coeur queer et ça, on adore!

Vagin Pirate aime la diversité du casting, qui permet d’aborder bien des sujets et regrette de n’avoir pas eu une telle série avant les années 2000.





Sound of Joy

Joy Oladokun – In Defense of My Own Happiness

Joy est une artiste, compositrice et productrice américaine ayant grandi en Arizona. Fille d’immigrant·e·s nigérian·ne·s, elle a été la première de la famille à naître en Amérique. Depuis son plus jeune âge, les seules représentations musicales qu’elle voyait autour d’elle étaient des mecs blancs avec une guitare. Tout bascule lorsqu’elle découvre Tracy Chapman. Tout devient clair, tout devient possible. Avec son nouvel album In Defense of My Own Happiness, Joy Oladokun nous emporte par ses textes et sa mélodie pop folk. Les billboards et la presse ne cessent de l’encenser. Elle a d’ailleurs été nommée N°1 des artistes LGBTQ+ à écouter par le magazine Vogue!

Vagin Pirate aime ses paroles qui vous font sourire et pleurer à la fois et le champ des possibles que cette artiste ouvre par sa détermination et son talent.





En infiltré·e·s

Océan – En infiltré·e·s

Après nous avoir raconté avec beaucoup d’émotion et d’authenticité son parcours d’homme trans* dans la saison 1 de son documentaire, Océan est de retour avec 12 nouveaux épisodes sur France TV Slash. Pour cette seconde partie, Océan part à la rencontre de nombreuses personnes trans*, non-binaires et intersexes afin de mettre en lumière leurs parcours et nous éclairer sur les nombreux sujets qui touchent les transidentités.

Vagin Pirate aime le combat d’Océan et son investissement pour la communauté trans*, tant par son travail de réalisateur que par sa présence sur les réseaux sociaux.





Vibrer et vivre

Silance – Lueur

La Lausannoise de 27 ans, Silance, a sorti mi-juin son nouvel EP Lueur. Les mots sont francs et la voix posée. Le single Vibrer et vivre est imprégné d’une confiance en soi-même inspirante. Tant que j’existe encore nous emporte dans une vibe mélancolique et estivale qui fait du bien.

Vagin Pirate aime voir éclore de nouveaux talents romands et aime aussi Ne me parlez plus d’elle, une chanson présente sur son précédent EP Buncoeur.