Des BRIT Awards non genrés

La dernière cérémonie des Brit Awards s’est déroulée mardi 8 février à Londres.

Historique, les catégories des nominations ne sont plus genrées. Ainsi, le meilleur artiste masculin ou sa contrepartie féminine ont été remplacé·e·x·s au profit de catégories neutres. Ce changement répond à une demande d’inclusivité, notamment pour permettre la nomination d’artistes non-binaires, tel que Sam Smith. Cette décision a fait réagir jusque dans les hautes sphères politiques britanniques, où la secrétaire d’État au Numérique, à la Culture, aux Médias et aux Sports, Nadine Dorries s’est inquiétée de voir les femmes privées de récompenses.

La cérémonie 2022 ne lui donne pas raison, puisque ce ne sont pas moins de dix femmes qui ont été récompensées, sur les quinze prix remis. A noter que la chanteuse Adele rafle trois prix: artiste de l’année, album de l’année et chanson de l’année avec sa ballade Easy on Me.