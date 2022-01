Shantay you stay, Giiiiirldorak!

Son nom ne vous dit peut-être rien, il a pourtant marqué l’imaginaire des kids des années 80. Goldorak, le robot de l’espace, revient pour de nouvelles aventures sous forme de BD en 2021. Sa machinerie cacherait-elle un quotient queer sous les verrous de son poignet ciselé?

Propulsé du Japon, où il a vu le jour dans la série animée à son nom produite par Tōei Animation en 1975 d’après l’idée originale de Tōei Dōga , il atterrit en Europe trois ans plus tard sur la chaîne de télévision Antenne 2 (l’ancêtre de France 2). Dorothée, l’animatrice survoltée du petit écran, a flairé le vent tourner en provenance du Pays du Soleil-Levant et programme le dessin animé dès la première de son émission Récré A2 . À la différence des superhéros américains, le géant inoxydable à l’allure totalement inhumaine fait froid dans le dos des parents, car il bouscule les codes occidentaux du genre. Création sur-mesure pour fasciner les petits garçons rêvant de la conquête de l’espace, Goldorak demeurait indifférent aux petits garçons qui rêvaient d’autres choses, ainsi qu’aux petites filles. Ouf, ça, c’était avant. Aujourd’hui, la fluidité ambiante n’enferme plus dans des cases roses et bleues. Pendant que les rayons des jouets tendent à déconstruire les genres et que le fils de Superman vient d’annoncer sa bisexualité, revoyons, dans la mesure du possible, ce classique à travers une relecture queer.

Des airs de drag queen

Au niveau du look, Goldorak en impose par sa taille gigantesque, ses guêtres, ses cornes dorées et ses yeux jaunes en losanges, perçants comme des phares de bagnole hightech du futur. Pas de gant en velours autour de son iconique main de fer, la raideur de son allure statuaire renforce son aura de force surnaturelle. Silhouette totem ultra populaire, Goldorak se profile à l’horizon de l’inconscient collectif culturel au même titre que la statue de la Liberté, Freddie Mercury, Céline Dion ou RuPaul. À ce propos, on imagine aisément ce dernier annoncer à la fin d’un lip sync battle : «Shantay you stay, Giiiirldorak!» Phénomène comparable aux quatre membres des KISS maquillés comme des camions du haut de leurs platform boots , il suffit de déplacer à peine le curseur pour revisiter cette figure pop et constater que Goldorak n’a rien à envier aux drag queens iconiques actuelles.

Robot genderfluid , vraiment?

Si Batman profite de mouler son anatomie pour mieux valoriser sa virilité triomphante, Goldorak ne place pas son orgueil dans son slip taille haute. Lorsqu’il vole, son aura asexuée s’apparente plus à l’innocence d’Astro le petit robot qu’au superhéros ultrasexué. Transposé à l’échelle humaine, Goldorak se situe à mi-chemin entre l’artiste performeuse queer canadienne Peaches et feu le rappeur masqué MF Doom, faisant du robot en ferraille la preuve animée que le pouvoir n’a pas besoin d’être genré pour se faire respecter. Le concept fonctionne dans la théorie, mais de là à l’ériger en icône genderfluid , faut pas déconner quand même.

Queer Noël pour une famille manga

Pas forcément connecté·e·x·s dans leurs aventures respectives, les héro·ïne·x·s conçu·e·x·s par le studio T ō ei Animation n’ont rien à envier à l’écurie Walt Disney aux États-Unis. On imagine cette constellation de créatures hautes en couleurs se réunir pour les fêtes de fin d’année lors d’un fantastique banquet entre ciel et terre. Autour de la table, Sailor Moon, Lolita malgré elle, essaierait le casque à cornes de son tonton sur ses longues couettes blondes pendant que la petite Candy consolerait ses bleus à l’âme sur les solides genoux en acier de ce même tonton. Quant à l’adoption supposée du personnage animé trans* de Lady Oscar en 2006 par les studios pour une adaptation sur grand écran de ses aventures à Versailles, la rumeur court toujours…

Terrains queer à conquérir dans la BD et la science fiction

Cultissime en France, Goldorak renaît de ses cendres en 2021 sous l’impulsion de cinq auteurs français, fans de la première heure. Transposée dans notre époque, l’histoire reprend le fil au moment où, issu des confins de l’espace, surgit le plus puissant des golgoths, Hydragon. Face à lui, les armées terriennes sont balayées et les habitants du Japon ont sept jours pour quitter leur pays et laisser les forces de Véga coloniser l’archipel. Qui saura faire face à cet ultimatum, selon vous? Le scénariste Xavier Dorison, les dessinateurs Denis Bajram, Brice Cossu et Alexis Sentenac, ainsi que le coloriste Yoann Guillo rendent hommage au robot de leur enfance avec cette nouvelle BD parue en octobre. À des années lumières des questions liées aux communautés LGBTIQ+, les milieux de la BD et de la science fiction auraient pourtant tant de terrains queer passionnants à conquérir. Demain peut-être?

Avec cette moyenne largement insuffisante affichant tout au plus de l’indifférence à l’égard des communautés LGBTIQ+, Goldorak n’est pourtant pas antipathique. Bien au contraire. Au même titre que le foot est passé du cauchemar des gays dans les années 80 au tremplin des coming out sportifs les plus spectaculaires sur le plan international ces derniers mois, le retour de Goldorak représente également l’opportunité de s’approprier un personnage animé culte auquel nous n’avions pas forcément accès enfants. Quant aux puristes du genre, qui sont souvent plus problématiques eux-mêmes que l’objet de leur fanatisme et qui pourraient s’offusquer de cette relecture libre, rappelons-leur que la vengeance est un plat qui se mange froid. Et toc!

