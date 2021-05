«Je n’ai pas de préférence, je n’ai que des battements de cœur… ou pas»

Ma vertu préférée

Chaque début d’année, à l’aube, Juliette Drouet, écrivait à l’homme de sa vie, Victor Hugo: «Ma vertu c’est de t’aimer…» Ma vertu, c’est le sens de l’engagement.

La qualité que je préfère chez un homme

Sa féminité, et chez une femme sa masculinité… Mais! Cher Marcel, c’est une question bien trop binaire de nos jours. Une qualité que j’apprécie chez une personne, c’est un mélange subtil et singulier, comme pour un parfum aux notes d’humour, de gentillesse, de charisme, de spiritualité et de force sensible.

Le principal trait de mon caractère

Je ne fais rien à moitié.

Mon occupation préférée

Je suis historienne d’amour. J’archive les sentiments. C’est mon job.

Ce que j’apprécie le plus chez mes amis

Leur humanité.

La fleur que j’aime

La flor de mi secreto.

Mes héroïnes favorites dans la fiction

Le personnage de Maria Vidal jouée par la bouleversante Daniela Vega dans le film Une femme fantastique.

Mes héroïnes dans l’histoire

Difficile de choisir, la liste est longue, alors aujourd’hui je vais citer deux noms: Sarah Hegazi et Malala Yousafzai.

Ce que je déteste par-dessus tout

L’injustice.

Le don de la nature que je voudrais avoir

Le don de l’apnéiste français Guillaume Néry et aussi être astrophysicienne-astronome, observer et étudier l’origine et l’évolution de l’univers.

Mon état d’esprit actuel

À la Recherche du Temps Perdu.

Ma devise

Pleurer de rire.