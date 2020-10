«Il» voulait être Miss France

Alors que beaucoup de petits garçons ont envie de devenir super-héros, footballeur, pompier ou policier, Alex, 9 ans, n’a qu’une idée en tête: être élu Miss France. Quinze ans plus tard, il a perdu ses parents, navigue toujours entre les genres et mène une vie des plus monotone. Une rencontre imprévue va réveiller son rêve oublié. Il décide donc de participer à la célèbre compétition en cachant son identité civile masculine.

Sept ans après le succès de «La cage dorée», Ruben Alves nous plonge, avec «Miss», dans les coulisses de l’impitoyable concours. Il suit le parcours mouvementé de ce jeune homme qui veut devenir quelqu’un et va tout donner pour remporter ce titre, pour lui si important dans la quête de sa féminité et de lui-même. Il est aidé dans sa folle entreprise par la famille pour le moins singulière qu’il s’est choisi.

Pittoresque famille

Il y a de bonnes intentions dans «Miss»: lutter contre l’intolérance avec drôlerie et émotion. Le tout est bien réalisé et interprété. Le rôle principal est tenu par le sublime Alexandre Wetter, comédien androgyne qui avait défilé pour Jean-Paul Gaultier en 2016 et qui débute sur grand écran. Sa pittoresque famille de cœur est composée d’Isabelle Nanty, Stefi Celma, Thibault de Montalembert et Pascale Arbillot. Certes, «Miss» égrène aussi quelques poncifs, voire des clichés susceptibles de susciter le malaise. Un certain mélange des genres qui a déjà valu au film de se faire allumer sur les réseaux sociaux dès les premières diffusions de sa bande-annonce.

Dans les salles le 28 octobre. Des places pour deux personnes à gagner pour les avant-premières en Suisse romande

Genève le lundi 12 octobre à 20h30 – Pathé-Balexert

Fribourg le mardi 13 octobre à 18h30 – cinéma Rex

Lausanne le mardi 13 octobre à 20h30 – cinéma Pathé Flon

Séances en présence du réalisateur Ruben Alves et de l’acteur Alexandre Wetter.

Inscrivez-vous:



Nom * Prénom * E-mail * Select Choisir la ville Genève 12.10.2020, 20h30 Fribourg 13.10.2020, 18h30 Lausanne 13.10.2020, 20h30 Envoyer Reset

Les gagnant·e·s seront avisé·e·s individuellement.