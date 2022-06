En Suisse, dès cet été, il sera possible pour deux personnes du même sexe de s’unir par un mariage civil: victoire!

Nous sommes en 1981, bien avant le mariage pour tous, et le penseur français Michel Foucault donne un entretien* au magazine Gai Pied. Il y propose une réflexion sur les relations que l’on peut développer à travers l’homosexualité. «Comment est-il possible pour des hommes d’être ensemble? De vivre ensemble, de partager leur temps, leurs repas, leur chambre, leurs loisirs, leurs chagrins, leur savoir, leurs confidences? Qu’est-ce que c’est que ça, être entre hommes, “à nu” hors de relations institutionnelles, de famille, de profession, de camaraderie obligée?» Il rajoute: «quelles relations peuvent être, à travers l’homosexualité, établies, inventées, multipliées, modulées?»

L’été 2022 sera incontestablement une longue célébration d’heureuses unions, dont la mienne. Célébrons-les jusqu’au petit matin, et une fois rassasié·e·x·s de fêtes, continuons à exploiter le potentiel créatif, subversif et émancipateur des relations LGBTIQ+. Comme le dit si bien Foucault: «Ce qui existe est loin de remplir tous les espaces possibles.» En effet, si le mariage est un droit chèrement acquis, il n’est cependant que l’une des nombreuses manières possibles d’être ensemble. Foucault nous propose donc de «faire un vrai défi incontournable de la question: à quoi peut-on jouer, et comment inventer un jeu?» Alors, jouons!

* «De l’amitié comme mode de vie» (entretien avec R. de Ceccaty, J. Danet et J. Le Bitoux), Gai Pied, no 25, avril 1981, pp. 38-39