Vacarme II

Il me semble que nous sommes en train de modifier tout ce qui s’est fait jusqu’ici. À tous les niveaux. Il y a les travaux routiers, les rénovations de gares ou les assainissements de bâtiments. Mais aussi les réformes de loi, le développement d’idées et la concrétisation des dossiers qui dorment dans les tiroirs depuis longtemps. En parallèle, nous redéfinissons les codes de la société et brisons les murs trop épais.

Les langues se délient quand les repères s’effacent. Comme s’il fallait rattraper le «temps perdu» à se confiner, il y a deux ans de ça.

Le bouton pause s’est à peine relevé que l’accéléré a pris le relais. Il est difficile de maintenir l’équilibre au cœur de mouvements perpétuels. La fatigue se fait sentir. Les masques sont tombés et font faire apparaître les traits tirés.