Après une année 2020 particulièrement éreintante, nous avions tant d’ambitions pour celle qui arrivait ensuite. Le plaisir de pouvoir à nouveau sortir de chez soi se lisait sur tous les visages démasqués. À l’aube de la nouvelle année, il est venu le temps du bilan. Alors, 2021, que nous as-tu réservé?

Je ne sais pas pour vous, mais on peut dire que nous sortons d’un cycle interminable. Je me sens complètement essoré alors que la machine a sautillé sur elle-même pendant des heures tant le tambour avait pris de la vitesse. C’est non sans joie que je vois arriver la sonnerie qui tinte la fin du programme.

Les saisons se sont mélangés les pinceaux. Le rythme donné s’est retrouvé inversé. La neige au printemps, la pluie en été et le soleil en automne. Les décors n’étant plus organisés, c’était un vrai désordre qui laisse place à une cacophonie généralisée. Nous avons constaté un syndrome de désorientation chez la plupart des comédien·ne·x·s. Ils ne savaient plus leur texte et quel était leur rôle à jouer. Le groupe s’est retrouvé scindé et tout le monde s’est mis à hurler plus fort que la personne qui se trouvait en face. Même les souffleur·euse·x·s ont haussé le ton. La situation a atteint son paroxysme au moment où un trou a envahi la scène. Stupéfaction. La troupe se retrouve à l’arrêt. Il est l’heure de réfléchir à ce que chacun·e veut insuffler pour la suite de la tournée avant de repartir.

Alors pour 2022, peu importe son lot de surprises, je nous souhaite de vivre beaucoup d’amour. Œuvrons à offrir du partage, ouvrons nos cœurs et agissons avec passion. Restons conscient·e·x·s que des nuages apparaîtront et que l’orage aura aussi son moment de gloire, mais n’oublions pas que le soleil et l’arc-en-ciel font aussi partie de la troupe. Nous sommes les chef·fe·x·s d’orchestre de tout ce beau monde, alors donnons le ton en maintenant hauts les cœurs.