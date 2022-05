Au revoir le Vieux Monde

Dans cette chronique, je continue ma discussion avec Julien. Un homme cisgenre, hétéro, avec qui je partage certaines de mes pensées. Il est fictif, sans être irréel. Julien ça pourrait être toi, moi et/ou nous.

Cher Julien, tu es vraiment mal en point. Tes yeux sont remplis d’eau et tes os sont mous. Triste et aigri, tu ne comprends plus rien à ce monde. Tu vas le quitter, bloqué dans ton périmètre de pensée, arrêté sur les idées du Vieux Monde. Mais au moins, tu le quitteras convaincu que «c’était mieux avant».

Ça fait bientôt une année qu’on discute et je remarque que ce fut plus un monologue qu’un dialogue. Alors, je te laisse la place.

Cher Léon, tu prêches ton combat comme si tu détenais la vérité. Mais qui es-tu, toi, pour m’éduquer? En plus, je déteste ce que tu montres sur Instagram. C’est bon, ton torse on l’a vu! C’est de l’exhibitionnisme, tu me mets mal à l’aise. Pourquoi as-tu autant besoin de crier sur les toits? On sait que tu es transgenre, change de disque.

Tu sais mon Léon, moi je n’y connais rien. Personne ne parlait de ça, à mon époque. On commençait à parler des PD mais c’est tout. Toi, tu nous as fait bien chier, d’abord avec ton «je suis lesbienne» et maintenant ça! Je suis perdu.

Cher Julien, je m’excuse si je t’ai blessé. Je sais que j’ai été un élément perturbateur dans ta vision du monde, mais est-ce pour ça qu’on ne se connait pas? Est-ce à cause de barrières idéologiques que tu t’es tenu aussi à l’écart? Ton discours m’attriste; victime d’une éducation étatique bornée, tu es resté passif face à une fissure qui est devenue fossé.