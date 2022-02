Rugueuse agressivité

Dans cette chronique, je continue à discuter avec Julien, ou plutôt à jouer avec, enfin contre lui. Un homme cisgenre, hétéro, avec qui je partage certaines de mes pensées. Il est fictif, sans être irréel. Julien ça pourrait être toi, moi et/ou nous.

Toute mon adolescence, j’ai fait du basketball au sein d’une équipe de femmes. Avec ma transition, j’ai été contraint d’arrêter le basket.

Peu à peu, la texture rugueuse du ballon manque à mes doigts. Je réalise qu’il va falloir intégrer une équipe composée uniquement d’hommes. Aïe, j’ai les boules. Bon, je porte mes ovaires et je me lance.

Premier contact avec la balle: fusion. Je me sens comme si je retrouvais une partie de moi. Le jeu démarre. Je cours, je me donne comme je ne me suis jamais donné auparavant. Je dois me prouver. Premier panier: frissons. Le match monte en intensité, ma transpiration change la couleur de mon t-shirt. Bordel, je pue la testostérone.

Je me retrouve à défendre sur toi, Julien. Acharné, tu veux absolument montrer ta supériorité. Bam, tu me rentres dedans.Tu me pousses, tu me propulses. Guidé par le besoin de performance, je ne te lâche pas. Rien à foutre, fidèle au bourrin que tu es, tu m’enfonces une deuxième fois. Fort.

Là, un mec me dit: pourquoi tu ne le défonces pas? T’as peur qu’il te tape?

Mais si je ne défonce pas Julien, c’est parce que j’ai été éduqué comme une femme! Et l’éducation des femmes prépare leur soumission à des mecs comme lui. On apprend aux femmes à refouler leur propre violence pour chercher une validation de merde. Mais t’inquiète, la rage est là et mon poing dans ta gueule aussi.