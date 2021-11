En mode incognito

Dans cette chronique, je continue mon dialogue avec Julien. Un homme cisgenre, hétéro, avec qui je partage certaines de mes pensées. Il est fictif, sans être irréel. Julien ça pourrait être toi, moi, nous.

Cher Julien, quand on s’est rencontré, est-ce que j’avais le devoir de t’annoncer: «Je suis trans»? En vrai, tu trouves ça super cool quand j’en parle. Évidemment, toi et tes potes bobo adorent avoir un ami trans*. C’est presque un capital social à acquérir dans certains cercles. C’est le nouveau GBF (Gay Best Friend).

Par contre, quand on traîne avec ton boys club c’est mieux d’éviter le sujet. Bien sûr, tu dis ça pour me protéger, tu ne voudrais pas me mettre dans une situation trop inconfortable. Ce sont des gars bien, tes potes. Ils ne sont juste pas habitués à fréquenter des gens comme moi.

Il faut quand même être honnête, me dis-tu. Il y a des situations où je ne peux pas mentir. Comme quand on va draguer ensemble dans un bar et qu’une fille m’aborde moi, plutôt que toi. Là, il faut lui dire. Elle a le droit de savoir, si elle veut coucher avec moi. T’imagines la surprise si ça va plus loin? Elle n’est pas lesbienne après tout.

Julien, Julien, Julien… C’est moi qui décide quand, à qui et si je le dis. Je n’ai aucune obligation de l’annoncer. Jamais. Je ne suis pas un objet sur lequel on capitalise pour frimer devant tes ami·e·x·s. Je ne suis pas non plus «un problème» à cacher à tes potos. Et je suis encore moins dans l’obligation de révéler la taille de ma bite, si bite il y a, à une inconnue dans un bar. Tu ne devrais pas non plus parler de la tienne.

C’est quoi cette obsession avec mon entre-jambe? Je suis un homme et je l’ai toujours été. Être un homme n’est en rien synonyme d’avoir des boules et un pénis. On ne naît pas homme, on le devient. En m’imposant de révéler ma transidentité, tu impliques que je ne suis pas un vrai homme. Je dois le dire pour ne pas induire les autres en erreur.

Je dis non. Je dis stop. Ma transidentité n’appartient qu’à moi.