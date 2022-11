Attraction des astres, votre horoscope de novembre

Pour garder les pieds sur terre, rien ne vaut un plongeon la tête dans les étoiles. Ce mois, le signe à l’honneur est le Scorpion.

Scorpion

23 oct – 21 nov

Ta chanson du mois: I Am Not a Woman, I’m a God – Halsey

C’est grisant le succès, n’est-ce pas? Ça fait pousser des ailes et on se sent tout⋅e⋅x-puissant⋅e⋅x! Jusqu’ici, tout va bien. Sauf que là, tes exploits ont tendance à te monter à la tête. «Pour qui te prends-tu? Descends d’un cran» tentent de te raisonner les astres. Sache que si tu persistes à vouloir régir ta vie privée comme ta vie professionnelle, tu fais fausse route.

Sagittaire

22 nov – 21 déc

Ta chanson du mois: Ma philosophie – Amel Bent

«Ah, tu te donnes enfin les moyens de réaliser tes ambitions!» te félicitent les astres. Tes neurones turbinent à plein régime. Le combo de ton intelligence, ton flair et ton talent te cisèle un charisme auquel nul⋅le⋅x ne résiste. Tu ne comptes pas les heures à l’édifice de ton rêve, ce qui fait grincer des dents ta douce moitié. Si par contre tu n’es pas en couple, rien ne t’arrête, fonce!

Capricorne

22 déc – 19 jan

Ta chanson du mois: Watch Out – I.Jordan

Tu brûles le pavé, limite hyperactif⋅ve⋅x, voire survolté⋅e⋅x. «Lâche du lest!» te suggèrent les astres. La tête dans le guidon, on a tendance à se disperser et on ne voit jamais très loin. Par contre, après un temps de réflexion, les desseins germent et poussent comme des champignons. Note tes idées pour ne pas les oublier, surtout laisse-les poser. Reprends ton souffle et reviens-y relaxé⋅e⋅x.

Verseau

20 jan – 18 fév

Ta chanson du mois: Coupure Électrique – Britney Spears

Tu flippes pour ta facture d’électricité… et le concept de la sobriété te rassure? Très bien, si revoir ton budget à la baisse t’aide à mieux dormir la nuit, sors ton tableau Excel et supprime le superflu. Certains conflits familiaux pourraient refaire surface à l’approche des fêtes de fin d’année. Choisis tes combats. «Fais le poing dans ta poche, sois philosophe et mange du chocolat pour adoucir les mœurs» te suggèrent les astres.

Poisson

19 fév – 20 mars

Ta chanson du mois: 2 Die 4 – Tove Lo

Piqués à vif, tes sens te rappellent que ton sang bouillonne jusqu’au bout de chacune des extrémités de ton corps. «Profite de cet élan sanguin pour cesser de ruminer tes échecs du passé, va de l’avant!» assènent les astres. Tu as tendance à t’étourdir dans la frivolité, cela n’a rien de dégradant, bien au contraire. Compte sur ton aura pour diffuser les ondes positives que tu dégages autour de toi.

Bélier

21 mars – 19 avr

Ta chanson du mois: All I Need – Air feat Beth Hirsh

Cette phase cérébrale te pèse, tu ne peux plus voir le reflet de ton portrait en peinture. Souviens-toi que douter et se sentir las⋅se⋅x sont les conditions pour mieux rebondir. Cette dépression passagère n’est pas étrangère au changement de saison. «Et si tu prenais quelques jours pour te ressourcer aux thermes ou à la montagne?»: les astres viennent à ta rescousse et se prennent pour une agence de voyage!

Taureau

20 avr – 20 mai

Ta chanson du mois: Do I Have To Learn It – NIMMO

La vie ressemble parfois à une vaste partie d’échecs. La bonne stratégie peut te mener loin. C’est exactement ce que tu es en train d’expérimenter en ce moment: par tes actions efficaces, tu gagnes la confiance de personnes influentes qui sauront te propulser là où tu le souhaites. «Ne te laisse pas impressionner par des fausses démonstrations d’amitié» précisent les astres.

Gémeaux

21 mai – 20 juin

Ta chanson du mois: Free – Ultra Naté

Assoiffé⋅e⋅x de liberté, tu mets tout en œuvre pour défendre la tienne. Ne t’étonne pas si ton état d’esprit fait des envieux⋅ses autour de toi. Il n’est pas donné à tout le monde de tracer sa route hors des sentiers battus comme tu le fais. «Hop! te mettent en garde les astres. Ce n’est pas le moment de te reposer sur tes lauriers.» Les acquis c’est comme les trophées, ça prend la poussière sur la cheminée.

Cancer

21 juin – 22 juil

Ta chanson du mois: Malibu – Miley Cyrus

Le cocon familial, rien de tel pour se ressourcer. D’humeur clanique, tu t’entoures de tes proches comme un⋅e⋅x guerrier⋅ère⋅x ferait usage d’un bouclier pour se protéger de l’ennemi. Ce nid douillet te fait pousser des ailes et te donne envie de te surpasser. Les astres en profitent pour te booster: «Utilise cette nouvelle confiance en toi pour trouver la force de donner un nouveau souffle à des projets en berne.»

Lion

23 juil – 22 août

Ta chanson du mois: Cherokee – Cat Power

Tu te sens épuisé⋅e⋅x nerveusement et physiquement. Il est tout à fait logique dans ces conditions de perdre son sens du discernement. Évite alors de prendre des décisions importantes ces prochaines semaines, rien n’urge de toute façon. «Reprends tes esprits en te reposant quelques jours», prêchent les astres. Ils n’ont pas tort, à terme tu sauras à nouveau discerner le vrai du faux, le bon du mauvais.

Vierge

23 août – 22 sept

Ta chanson du mois: I Really F**ked It Up – Girli

Le temps est venu de te défouler. Mais attention, cela ne signifie pas que tu dois le faire sur tes proches! Sinon ça pourrait barder à la maison. À ce propos, il y a du changement dans l’air: un nouveau job ou un déménagement se profilent. Avant de préparer tes cartons, prépare bien ton prochain entretien qui sera déterminant pour la suite. Écoute les astres qui te disent: «Les affaires marchent bien, passe à la vitesse supérieure et fais-toi remarquer.»

Balance

23 sept – 22 oct

Ta chanson du mois: Une étincelle – L5

L’œil vif et l’esprit alerte, tu affrontes cette période de remise en question avec la pugnacité qui te caractérise. Rien ne t’oblige à rester englué⋅e⋅x dans une situation qui ne te convient pas. La vie est trop courte pour ça! Prends ton courage à deux mains et tente ta chance dans ce projet créatif qui te titille depuis si longtemps. «Cette nouvelle approche pourrait bien te mettre sur une voie à dimension spirituelle» observent les astres.

Sélection musicale: Vagin Pirate