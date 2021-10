La tête dans les étoiles

Le signe du mois

Balance

23 septembre – 22 octobre

Ta chanson du mois: Bad Mood, Miley Cyrus

Songe à annoncer une zone de turbulences à ton entourage: la tolérance qui te caractérise fait place ce mois à une attitude exaspérée, et par conséquent exaspérante. Même de mauvaise humeur, ton instinct sait te guider dans tes bons choix. Donc effectivement, pas de décision hâtive quand ton âme est si maussade. Fais le poing dans ta poche, ce n’est qu’un passage.

Scorpion

23 octobre – 21 novembre

Ta chanson du mois: Something Stupid, Frank & Nancy Sinatra

La vaisselle a fini de voler, les cris font place aux rires complices. Enfin, un peu de répit bien mérité dans ta relation. Profitez de cette accalmie pour vous accorder sur les questions de budget et de déco, c’est tout ça de gagné. Si par contre tu te languis de rencontrer la créature de tes rêves, ouvre bien les yeux. À gauche? À droite? Non, droit devant, là.

Sagittaire

22 novembre – 21 décembre

Ta chanson du mois: Horny, Mousse T.

Tu ne tiens plus en place! En couple, tu pimentes la relation avec des jeux ensorcelants. Hors relation, tu t’adonnes à un marathon plus rapide que ton ombre que même la géolocalisation des apps a de la peine à suivre. Si par contre il n’y a que l’oisiveté qui t’aille, vautre-toi dedans. Dans tous les cas, branche ton radar anti- personnes défaitistes, certaines rôdent jalousement autour de toi.

Capricorne

22 décembre – 19 janvier

Ta chanson du mois: Adore You, Harry Styles

Souviens-toi qu’un couple fonctionne harmonieusement en faisant des concessions. Assouvir les envies de l’autre s’avère un moyen d’accéder au nirvana dans certains cas! Tu traverses une période déterminante pour ton CV, ne t’égare pas, ne perds pas de temps sur les détails et fonce avec les idées bien claires. Ton charisme se charge du reste.

Verseau

20 janvier – 18 février

Ta chanson du mois: Life’s What You Make It, Talk Talk

Marre des tentatives de communication ratées dans ta relation et avec ton entourage? Sors prendre l’air, va te balader en admirant les couleurs de la saison, ton cerveau a besoin d’oxygène. Tout te paraîtra moins dramatique ensuite. Tiens, en voilà une qui fait son grand retour: ta créativité! Et la promesse de nouveaux projets et des déplacements à l’étranger en perspective. La chance!

Poisson

19 février – 20 mars

Ta chanson du mois: New Day, Alicia Keys

C’est pas la grande forme? Rien de mieux que de marcher au grand air pour balayer les angoisses et les soucis passagers. Les doutes ne tarderont pas à faire place aux jours meilleurs. Profite de cette période pour te concentrer sur tes études ou ton job, soigne bien tes dossiers en cours, cette rigueur pourrait bien déboucher sur de nouvelles perspectives excitantes et fructueuses.

Bélier

21 mars – 19 avril

Ta chanson du mois: Je t’aime, moi non plus, Serge Gainsbourg & Jane Birkin

La passion, comme la vague irrésolue dans la chanson de Gainsbourg, ça va et ça vient. Ne t’inquiète pas. C’est d’ailleurs souvent dans le creux de la vague – l’heure de vérité pour le couple – que la liaison prend l’eau ou triomphe d’un naufrage évité de justesse. Les âmes solitaires ne sont pas prêtes de changer: tout leur temps et leur énergie passent dans le boulot pour l’instant.

Taureau

20 avril – 20 mai

Ta chanson du mois: A Little Respect, Erasure

Ton vague à l’âme est temporairement de retour, tu connais cet état qui t’accompagne souvent. Ce qui ne fait pas de toi une personne triste, plutôt un esprit profond. Personne ne t’en tient rigueur autour de toi, par contre essaie d’enrayer cette fâcheuse manie à vouloir faire porter le fardeau aux autres. Tu n’en seras que plus soutenu·e·x.

Gémeaux

21 mai – 20 juin

Ta chanson du mois: I Still Have Faith In You, ABBA

Le stress de la rentrée ne t’épargne rien. Tu es très irritable et ne supportes pas que l’on ne pense pas comme toi. Soit. Cette humeur susceptible donnera lieu à quelques tensions avec tes proches. Heureusement, tu es bien entouré·e·x de véritables ami·e·x qui n’hésiteront pas à te rappeler que tu n’es pas le centre du monde. Tu as bien de la chance de les avoir.

Cancer

21 juin – 22 juillet

Ta chanson du mois: Wanna Be Startin’ Somethin’, Michael Jackson

Marre du train-train quotidien, c’est plutôt sain. Il va donc falloir sortir de ta zone de confort, ça peut donner le vertige, mais tu en as les ressources. Au passage de ce vent de liberté, tout pourrait bien voler en éclat: ton couple, ton job, tes études. De nouvelles perspectives et de nouveaux horizons, c’est ça, la grande aventure. Go!

Lion

23 juillet – 22 août

Ta chanson du mois: Try It (I’m in Love with a Married Man), Pet Shop Boys

Tu es prêt·e·x à mettre un projet personnel en attente au profit de ton couple. Belle preuve d’amour. Cela ne te laissera que plus de temps pour peaufiner ton esquisse et la transformer en projet à deux. Pour les autres, les astres se montrent favorables aux aventures sans lendemain. Voire plus si affinités. Qui ne tente rien…

Vierge

23 août – 22 septembre

Ta chanson du mois: Too Funky, George Michael

Ce mois, c’est l’île de la tentation. Fort·e·x de ton pouvoir de séduction, tu es bien décidé·e·x à ensorceler tout le monde sur ton passage. Cette exubérance en charme certain·e·x autant qu’elle en exaspère d’autres. Sois prévenu·e·x et mène cette grande campagne égotique en grand·e·x chef·fe·x d’orchestre que tu es. Professionnellement, accroche-toi, l’avenir s’annonce radieux.