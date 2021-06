La tête dans les étoiles

Le signe du mois

Gémeaux

21 mai – 20 juin

Ta chanson du mois: Comme un boomerang, Etienne Daho avec Dani

Dans tes relations professionnelles, amicales et sentimentales, tu te sens porté·e·x par ce besoin d’engagement durable. Comme un boomerang, ta loyauté te rendra honneur, car tes bonnes relations sauront t’épargner quelques tracas au boulot. Pour garder le bon mood, prends soin de ton corps et ton âme. Pourquoi pas un sport de combat?

Cancer

21 juin – 22 juillet

Ta chanson du mois: Free Your Mind, En Vogue

Ouf, respire. La zone de turbulence que tu viens de traverser semble se calmer. Et comme à l’issue de chaque crise majeure, tu te sens métamorphosé·e·x, tu te découvres de nouvelles envies et tu envisages de nouvelles perspectives. Suis ton instinct, n’hésite pas à prendre des risques pour évoluer spirituellement. Sois-en convaincu·e·x: le meilleur est à venir.

Lion

23 juillet – 22 août

Ta chanson du mois: Message Personnel, Françoise Hardy

Chabadabada… Comme dans une bonne télé romance vintage, telle que ta grand-mère les aime, un·e·x ex refait surface dans ta vie. Bonne ou mauvaise nouvelle? À toi de choisir. Évidemment troublé·e·x par ce comeback inattendu, tu as les nerfs à vif, entre euphories diurnes et angoisses nocturnes. Ménage-toi et fais preuve de diplomatie avec tes proches, leur soutien est inestimable.

Vierge

23 août – 22 septembre

Ta chanson du mois: My Way, Frank Sinatra

S’il y a bien un domaine dans lequel tu excelles, c’est dans tes relations privées et publiques. Tu sais doser le piment pour tenir ton entourage en haleine. N’oublie pas d’être spontané·e·x et souviens-toi qu’on ne gère pas des relations comme des algorithmes. Ta carrière s’emballe? Ne perds pas tes esprits, garde la tête froide. Ce n’est pas le moment de te brûler les ailes.

Balance

23 septembre – 22 octobre

Ta chanson du mois: Toxic, Britney Spears

Tu te poses 1000 questions et ne prends rien pour acquis, un signe de clairvoyance! Par contre dans ce grand brassage où tout est remis en jeu, sois vigilant·e·x à ne pas tomber dans les filets d’une personne toxique. Même en télétravail, bosser en équipe s’avère un jeu d’équilibriste. Ne bouffe pas trop l’espace de tes collègues pour ne pas t’attirer leurs foudres.

Scorpion

23 octobre – 21 novembre

Ta chanson du mois: All The Lovers, Kylie Minogue

Tes stats explosent, l’été s’annonce hot et exalté! Tout le monde te veut, tu aurais tort de ne pas en profiter. La période est propice au changement de cap. En quête de sens dans ton job, tu songes depuis un moment à t’investir dans une cause humanitaire. Fonce, le moment est venu! À l’image de ton pouvoir de séduction irrésistible, tu es dans une forme resplendissante.

Sagittaire

22 novembre – 21 décembre

Ta chanson du mois: Elle a les yeux revolver, Marc Lavoine

Masqué·e·x·s depuis de nombreux mois, on mise tout sur le regard. Dans ton cas, il semble bien que le coup de foudre te guette au détour d’une œillade. Côté job, ton engagement te fait honneur, mais n’avale pas trop de couleuvres pour autant. Vas-y, demande-la, cette augmentation! Ce n’est pas un caprice, c’est ton dû. Tout simplement.

Capricorne

22 décembre – 19 janvier

Ta chanson du mois: Changes, David Bowie

Après l’orage, l’acalmie. Tu traverses une période très enrichissante sur le plan relationnel et professionnel. Nourris-toi pleinement de cette sérénité. En relation, un projet commun vers un horizon nouveau voit le jour, tu ne le regretteras pas. Si par contre tu ne cherches pas de relation sérieuse, embrasse cette période faste faite de rencontres juteuses et fructueuses.

Verseau

20 janvier – 18 février

Ta chanson du mois: You Think You’re A Man, Divine

En soirée, tu supportes mal l’extravagance de ton binôme amoureux. Relaxe-toi, va boire un verre un peu plus loin. Surtout, oublie cette idée de vouloir changer les autres, c’est un leurre! Demande-toi plutôt pour quelle raison ça te rend si mal à l’aise. C’est là que tu trouveras une solution à ton embarras. Et si la situation ne s’améliore pas, tu te lèves et tu te casses!

Poisson

19 février – 20 mars

Ta chanson du mois: Je te salue mari, Arielle Dombasle

Après des mois de réflexion, le moment est venu de faire ta demande en mariage. Assez tergiversé, hop on passe à la vitesse supérieure! Si par contre tu fuis comme la peste les relations stables, ton palmarès s’annonce au beau fixe durant le mois des fiertés. Côté finances c’est un peu la cata, mais ton conseiller financier pourra redresser la barre.

Bélier

21 mars – 19 avril

Ta chanson du mois: Nobody’s Perfect, J. Cole ft. Missy Elliott

Ton sentimentalisme te joue des tours… Rien n’est perdu. Ta quête de partenaire idéal·e·x n’aboutira certainement pas comme tu l’imagines, laisse de côté la perfection. Transposée dans la réalité, elle se révèle souvent bien barbante. Fais preuve de tolérance et les bonnes surprises pourraient bien ne pas tarder à se bousculer devant ta porte. Au boulot, ton ambition impressionne et agace.

Taureau

20 avril – 20 mai

Ta chanson du mois: Club Tropicana, Wham!

Tu cherches à imposer ton autorité à tes proches, mais sais-tu qu’on arrive à ses fins en utilisant la méthode douce? Les conflits en moins. Songes-y! C’est pareil au travail, en faisant preuve de tact, tu verras les situations tendues prendre une tournure inattendue et peut-être même déboucher sur de nouvelles opportunités. Dépense-toi en plein air.