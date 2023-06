Fier·e·x·s et uni·e·x·s

Fier·e·x·s, dans ces moments où il faut se battre, car le chemin est encore long. La preuve en est, la liste des cinquante revendications publiées par la Geneva Pride. Fier·e·x·s aussi dans ceux où on peut refaire son stock d’énergie militante et arc-en-ciel. Ne pas réfléchir à deux fois si le lieu est adapté: se tenir la main, s’embrasser, sans craintes quant à la manière dont notre physique, nos gestes, notre timbre de voix sont perçus. Instants de fête, engagés, publics où l’on est fier·e·x·s d’être présent·e·x·s, d’exister, de prendre de la place, tous·tes·x ensemble.

Uni·e·x·s, au-delà des tensions inter-communautaires, des incompréhensions entre générations, des débats d’idées parfois polarisants. Mettre tout cela de côté un instant pour faire front commun, dans la célébration.

En écrivant ces lignes autour du slogan de la Pride de Genève 2023, je me remémore mes derniers boosts d’énergie arc-en-ciel:

Pride de Zurich, l’été dernier, dans une ville rompue aux grands rassemblements estivaux, la capitale économique suisse ne sourcille pas lors du défilé queer caniculaire. Des habitant·e·x·s aux balcons nous arrosent d’une eau salvatrice. Personnes âgées, familles, enfants, peut-être quelques personnes LGBTIQ+ qui goûtent peu les bains de foule. Tous·tes·x participent à cette grande célébration, fier·e·x·s et uni·e·x·s

Pride de Bulle 2022, dans une petite ville bien peu habituée à une telle nuée arc-en-ciel. La ville entière bat au rythme LGBTIQ+. Tout le monde parle de nous aux terrasses de cafés ce samedi matin-là. Le soleil est au rendez-vous, la curiosité des habitant·e·x·s aussi. Dans cette grande fête, nous sommes fier·e·x·s et uni·e·x·s.

Maison de quartier Sous-gare de Lausanne, le mois passé. Catherine d’Oex chante Non, je ne regrette rien pour clôturer la Guinguette Queer co-organisée par le podcast Destination Vieillistan et la FdS. Nous chantons à tue-tête, nos batteries queer rechargées par quatre heures de pure énergie arc-en-ciel. Fier·e·x·s et uni·e·x·s.

Et vous, quels sont vos souvenirs communautaires marquants, ceux que vous mobilisez quand le courage vient à manquer? Écrivez-moi quelques lignes à robin.corminboeuf@360.ch et nous partagerons vos souvenirs remplis d’énergie queer via nos réseaux sociaux pour célébrer ce mois des fiertés!