Une d’ces couches!

Couche #53: Troisième fois en un an qu’un mec cishet occidental me dit que le Kosovo devrait prendre exemple sur l’Europe occidentale pour avancer. Haha. Gars, si ton pays a réussi, c’est parce qu’il a écrasé des populations sur son sol ou ailleurs. Le Kosovo a été écrasé depuis des siècles. Ton pays a pu avancer grâce à la misère qu’ont vécue nos familles. Elles ont travaillé dans les jobs que toi tu ne voudrais pour rien au monde. Et après moins de deux décennies de liberté, le Kosovo figure parmi les cinq pays les plus démocratiques en Europe. Montrez du respect plutôt que de la condescendance. Flm*.

Couche #54: À quand un changement du nom du pays pour Dardania d’ailleurs ?

Couche #55: Dès que je vois qu’une personne en a rien à carrer de laisser un monde dévasté et dévastateur à ses propres enfants, je ne me fatigue même plus à essayer de leur faire comprendre les enjeux de justice environnementale envers les personnes les plus fragilisées à l’extérieur de notre cocon helvétique (et aussi à l’intérieur). Je les vois comme des virus dans la matrice. Et un virus, tu le prends pas par la main avec toute la pédagogie du monde pour lui montrer comment faire moins de mal. Surtout quand tu vois que les réseaux sociaux créent le plus de fric à travers les fakes news, les émotions négatives, les infos qui confirment ce qu’on pense déjà, la simplicité plutôt que la complexité dans l’info…

Couche #56: Respect, résilience, sagesse.

* Abréviation de faleminderit, soit merci en albanais