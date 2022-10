Le queer’stionnaire d’Aurélie Cuttat

Journaliste à la RTS, Aurélie Cuttat a co-créé avec sa compagne Christine Gonzalez le podcast Voyage au Gouinistan qui met à l’honneur la beauté souterraine de la culture lesbienne. Autoportrait bariolé de cette reporter pas comme les autres.

Ma vertu queer préférée

Aurélie Cuttat – Le souci d’inclusivité. Même si on est imparfait·e·s·x, on essaie, on réfléchit, on débat, on avance.

La qualité que je préfère chez un homme

Son féminisme. Un mec déconstruit, ça me donne envie de danser la carioca.

La qualité que je préfère chez une femme

Son sens de l’humour. Il faut être intelligente et généreuse pour être drôle.

Ce que j’apprécie le plus chez mes ami·e·x·s

Leur créativité dans la manière de voir et penser le monde. Et surtout leur gentillesse.

Mon principal défaut

Je dis «tac-tac-tac» à haute voix quand je prépare mes affaires. Ce n’est évidemment pas mon pire défaut, mais mes employeurs are watching me.

Ce que je voudrais être

Un danseur de flamenco hyper stylé dans un costume vert avec des chaussures en cuir qui font «tac-tac-tac».

Mes auteur·e·x·s favori·te·x·s en prose

Annie Ernaux. Ses livres me bouleversent à chaque fois.

Ma devise favorite

«Oublie que t’as aucune chance, vas-y fonce», Jean-Claude Dusse.

Comment j’aimerais mourir

Seule sur le sable, les yeux dans l’eau, l’été qui s’achève. Si tu n’as pas la réf’, c’est que tu es plus jeune que moi.

Quel serait mon grand malheur

Que la communauté queer ait à mener de nouveau les rares combats gagnés.